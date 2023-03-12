Перенос авиарейсов: вылеты из Хабаровска отложили до 13 марта Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Циклон добрался до Охотского района Хабаровского края и парализовал работу аэропорта. В связи с этим, вылет самолета из Хабаровска в Охотск перенесли на 13 марта. Речь идет о рейсах № 401 и 402. Как сообщает авиакомпания «Хабаровские авиалинии», в городе назначения сильные ветра до 14 метров в секунду и снегопад.

По сообщению авиакомпании, рейс Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Чумикан перенесен на 9:35, а Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Херпучи отложили до 10:19. 477 рейс до Ногликов из Хабаровска отправится в 11:16.

Обстановка на дорогах в Хабаровске на 12 марта стабилизировалась. Сильный снегопад несколько дней назад стал причиной больших пробок и множества аварий. Дневные плюсовые температуры сменились на отрицательные к ночи, на дорогах образовалась наледь. Это спровоцировало массовое ДТП на Казачьей горе. Сразу пять машин столкнулись одна за одной. К счастью, никто из людей не пострадал.

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