Паровозиком по наледи: кучу-малу устроили водители пяти машин в Хабаровске

Никто из водителей или пассажиров в этом ДТП не пострадал Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Пришедший накануне в Хабаровск снежный циклон как всегда парализовал подъемы и спуски в городе. Работы сотрудникам ГИБДД хорошенько прибавилось - на гололедице машины то и дело попадают в аварии. Недалеко от центра, на улице Казачья гора, вообще произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Сразу пять машин стукнулись, поочередно въехав одна в другую. Паровозик из иномарок оформляли полицейские.

- По предварительным данным, сегодня в городе Хабаровске при выезде с улицы Казачья гора, 10, по причине гололеда произошло ДТП с участием пяти транспортных средств, - подтвердили в УГИБДД города.

На месте работают сотрудники госавтоинспекции Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Череда столкновений началась с Toyota RAV4, водитель не справился с управлением, и его понесло бесконтрольно на вторую машину - Nissan X-Trail. Следом ехала Toyota Starlet, водитель тоже не смог избежать столкновения и въехал в RAV4.

На этом аттракцион не закончился, следующим участником кучи-малы стала Skoda Fabia. Она врезалась в Starlet. Замкнул порочный круг и поставил точку в этом ДТП Lexus, въехав в Skoda.

К счастью, в этом происшествии никто из водителей или пассажиров не пострадал. Правда, теперь участникам предстоит долго выяснять, кто прав, а кто виноват. Но для этого на месте уже работают сотрудники Госавтоинспекции.

Между тем в городе с утра в пятницу были огромные пробки. Причиной всему - гололедица. Днем дороги растаяли, но ближе к ночи так называемая каша вновь замерзнет. Водителей просят быть предельно острожными, а пешеходов - внимательными. Часто водители на таком покрытии просто физически не могут остановиться, поэтому переходить улицы следует, только убедившись, что машины полностью остановились.

К слову, на этом циклон регион не оставил в покое. В выходные в Хабаровске снова прогнозируют осадки в виде снега. 11 марта хабаровчан ждут плюсовые температуры.

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