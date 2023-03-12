Проснулся в горящем вагончике: сторож едва не погиб в пожаре в ЕАО Фото: ГУ МЧС России по Еврейской автономной области

В Столице Еврейской автономной области минувшим вечером случился крупный пожар. Сторож вагончика спал внутри, а когда проснулся, почувствовал едкий запах дым и быстро покинул помещение. ЧП случилось на улице Биршоссе.

Очевидцы вызвали на помощь пожарных. Когда бригада приехала, вагончик уже полыхал полностью. Огонь потушили, однако вагончик полностью сгорел. Пострадавших в этом происшествии нет.

Сейчас госпожнадзор будет разбираться в происшествии. Предварительно, причиной пожара могло стать неправильное эксплуатирование электроприборов, или же неосторожность при курении. Специалисты выясняют, кто является собственником вагончика, проводят проверку и определяют ущерб от случившегося.

Еще один пожар накануне вечером случился на балконе жилого дома в Комсомольске. к счастью, его удалось быстро потушить и пламя не перекинулось в квартиру. Пострадавших нет.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.