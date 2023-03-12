Проснулся в горящем вагончике: сторож едва не погиб в пожаре в ЕАО
Фото: ГУ МЧС России по Еврейской автономной области
В Столице Еврейской автономной области минувшим вечером случился крупный пожар. Сторож вагончика спал внутри, а когда проснулся, почувствовал едкий запах дым и быстро покинул помещение. ЧП случилось на улице Биршоссе.
Очевидцы вызвали на помощь пожарных. Когда бригада приехала, вагончик уже полыхал полностью. Огонь потушили, однако вагончик полностью сгорел. Пострадавших в этом происшествии нет.
Сейчас госпожнадзор будет разбираться в происшествии. Предварительно, причиной пожара могло стать неправильное эксплуатирование электроприборов, или же неосторожность при курении. Специалисты выясняют, кто является собственником вагончика, проводят проверку и определяют ущерб от случившегося.
Еще один пожар накануне вечером случился на балконе жилого дома в Комсомольске. к счастью, его удалось быстро потушить и пламя не перекинулось в квартиру. Пострадавших нет.
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