Паромную переправу Ванино – Холмск – Ванино закроют 13 марта Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Снежный циклон сильно осложнил не только дорожное движение в Хабаровском крае, но и речную навигацию. Из-за плохой погоды на протяжении всего Татарского пролива переправу Ванино - Холмск - Ванино планируют закрыть вечером 13 марта.

- Движение через переправу будет приостановлено. Запрет будет действовать до улучшения погодных условий, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Напомним, что количество выпавших осадков стало причиной перекрытия федеральных трасс в регионе. 13 марта проезд запретили грузовикам и пассажирским автобусам по трассе «Уссури» Хабаровск - Владивосток и А-376 Хабаровск - Лидога - Ванино. Движение откроют после того, как обстановка на дорогах улучшится.

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