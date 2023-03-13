Проезд подорожает на девяти автобусных маршрутах Хабаровска в апреле Фото: Администрация Хабаровска

В администрации Хабаровска сообщили о подорожании проезда на девяти автобусных маршрутах. Повышение тарифов произойдет в апреле. Цены поднимут сразу пять предпринимателей, которые организуют пассажирские перевозки по маршрутам:

- №27 (ИП Филимонова А. С.) - со 2 апреля проезд подорожает до 40 рублей;

- №88 (ООО «Бриз») - с 3 апреля до 45 рублей;

- №№ 86 и 87 (ИП Денисова Д.Н.) - с 7 апреля до 35 рублей;

- №25-1 (ООО «Вираж») - с 7 апреля до 45 рублей;

- №№ 14-1, 21-1, 24-1, 56-1 (ООО «Оператор») - с 10 апреля до 45 рублей.

В соответствии с законом все перевозчики заранее уведомили мэрию Хабаровска о повышении стоимости проезда.

Напомним, с начала 2023 стоимость проезда на многих маршрутах в Хабаровске поднялась в среднем на пять рублей. Повышение цены коснулось автобусов №№ 8, 35, 49, 46, 17, 47, 82, 85, 52 и 68. Средняя стоимость проезда в городе сейчас составляет 40-45 рублей.

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