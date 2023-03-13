«Аврора» откроет продажу авиабилетов на рейсы из Хабаровска в Тынду и Зею Фото: АО «Аврора»

«Аврора» с 27 марта начнет выполнять перелеты из Хабаровска в Тынду и Зею. Компания скоро откроет продажу билетов на рейсы, которые будут осуществляться до конца мая 2023 года. Оба маршрута будут пролегать через Благовещенск.

- Перелеты в Тынду и обратно в Хабаровск будут выполняться дважды в неделю с 27 марта, а в Зею - один раз в неделю, начиная с 30 марта, - рассказали в пресс-службе авиакомпании «Аврора».

Цена билета в одну сторону составит 2,5 тысячи рублей. Сниженная стоимость перелетов по социально значимому маршруту действует временно.

Напомним, ранее стало известно, что «Аврора» также открыла продажу авиабилетов из Хабаровска в Ноглики. Перелеты начнут выполнять уже с 29 марта.

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