Ремонт трубопровода перенесли в Биробиджане на 14 марта Фото: Максим Семенов

13 марта в Биробиджане прорвало трубу на улице Лазо. Специалисты предполагают, что порыв произошел на магистральном трубопроводе с холодной водой. Однако в мэрии решили перенести ремонт.

- Ремонтные работы специалисты «Облэнергоремонта плюс» запланировали на завтра. Сегодня отключения холодного водоснабжения в микрорайоне «Биробиджан-2» не будет, - сказал Максим Семенов, мэр Биробиджана.

Поэтому жителей города пробросили запастись водой – снижение давления возможно во всем Биробиджане, а проблемы могут возникнуть в любом микрорайоне.

Точное время работ пока неизвестно, о нем дополнительно сообщат 14 марта. Задать вопросы в аварийно-диспетчерскую службу ГП ЕАО «Облэнергоремонт Плюс» можно по телефону 8 (42622)-3-81-38.

Напомним, из-за аварии без воды остался весь микрорайон. Утечку на улице Лазо обнаружили 13 марта. На место выехали специалисты – они искали место порыва.

Из-за ремонта с 8 до 20 часов 14 марта закроют для движения проспект 60-летия СССР. Ограничение коснется участка от улицы Пушкина до улицы Октябрьской. Автобусы будут ехать через железнодорожный вокзал. Обратная схема проезда общественного транспорта не изменится.

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