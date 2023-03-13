Движение автобусов ограничили еще на двух дорогах Хабаровского края Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Плохая погода сохраняется на территории Хабаровского края. Снег завалил краевую столицу 13 марта. Уже запретили проезд пассажирского транспорта на некоторых трассах региона. Теперь к ним добавились еще несколько участков.

По информации АО «Региоснаб», из-за погодных условий временно ограничили движение пассажирских автобусов на двух дорогах: «Комсомольск-на-Амуре - Солнечный» и «Подъезд к поселку Горный». Точной информации о том, когда дороги снова откроют, пока нет.

Ограничения также сохраняются на дорогах «Комсомольск-на-Амуре - Амурск» и «Подъезд к селу Ачан».

Запрет движения автомобилей по трассам – вынужденная мера. Это сделано для того, чтобы избежать серьезных аварий на дорогах из-за заносов и плохой видимости. Раннее уже запретили поездки для автобусов и грузовиков по магистралям А-370 «Уссури» Хабаровск - Владивосток (с 12 по 240 километр) и А-376 Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре.

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