Ограничение для движения автобусов введено на дороге Комсомольск – Амурск 13 марта Фото: Иван МАКЕЕВ

13 марта Хабаровский край завалило снегом. Многие междугородние и федеральные дороги пришлось перекрыть, чтобы не допустить аварий и ЧП из-за заносов и плохой видимости. С 10:30 было введено ограничение для движения пассажирских автобусов по трассе Комсомольск - Амурск с подъездом к селу Ачан.

Ранее утром понедельника было объявлено и о закрытии движения для автобусов и грузовиков на трассах А-370 «Уссури» Хабаровск - Владивосток (с 12 по 240 километр) и А-376 Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску.

Также временно закрыли и паромную переправу Ванино - Холмск - Ванино. Это и другие ограничения будут действовать в регионе, пока продолжаются обильные осадки и ограничена видимость на дорогах.

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