50-летний хулиган: мужчина устроил дебош на борту рейса «Хабаровск – Магадан»

Следком на транспорте завел уголовное дело на пассажира рейса «Хабаровск – Магадан» Фото: Восточное МСУТ СК РФ

50-летний житель Приморского края 1 марта сел на самолет, следовавший из Хабаровска в Магадан. Перед вылетом мужчина немного выпил «для храбрости», но алкоголь сработал не по плану. Во время полета пассажир стал агрессивным. Он начал материть людей и хватать стюардесс за руки.

Все замечания в свой адрес мужчина игнорировал. После приземления в аэропорту Магадана его встретил наряд полиции. Дебошира доставили в отделение, чтобы он протрезвел. Там на него составили административный протокол за хулиганство на борту судна.

- По результатам проведенной проверки заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Сейчас проводится комплекс следственных и других процессуальных действий, направленных на сбор доказательств, - рассказали в Восточном МСУТ СК России.

За неадекватное поведение во время полета мужчине грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей, исправительные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.