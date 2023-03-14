Хабаровчане смогут получить визу в Китай 15 марта Фото: Михаил ФРОЛОВ

14 марта в телеграм-канале министра туризма Хабаровского края Екатерины Пунтус появилось сообщение о возобновлении выдачи виз в КНР.

- Китай возобновляет выдачу всех типов виз иностранцам. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на МИД КНР. Уже завтра аккредитованные органы, ответственные за выдачу виз, начнут соответствующую работу. Такое решение было принято для упрощения трансграничных поездок, - сказала Екатерина Пунтус.

Напомним, в январе 2023 года уже появлялось сообщение о том, что Китай снова начнет выдавать визы. Но уже совсем скоро эта информация была опровергнута консульством КНР в Хабаровске.

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