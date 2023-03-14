Автомобиль загорелся на ходу в ЕАО Фото: Мария ЛЕНЦ

В Еврейской автономной области на ходу загорелась легковушка. Происшествие случилось на новом мосту в Ленинском районе.

За рулем «Тойоты» ехала девушка. В какой-то момент она заметила внутри салона дым. Девушка остановилась, припарковала автомобиль и позвонила пожарным. А пока специалисты ехали к месту вызова, попыталась потушить огонь сама с помощью огнетушителя.

Через какое-то время приехали специалисты ГУ МЧС России по ЕАО. Им понадобилось восемь минут, чтобы ликвидировать пламя.

Предварительной причиной пожара стала неисправность электрооборудования транспортного средства.

Напомним, на выходных пожарные из Хабаровского края нашли сразу два тела, когда приехали на вызов в селе Павленково. Двухквартирный жилой дом загорелся примерно в 15:38. Пожарные рассказали, что полыхали вещи в одной из квартир.

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