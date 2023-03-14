Погрузчик влетел в иномарку в Хабаровском крае Фото: Госавтоинспекция Николаевска-на-Амуре

Дорожно-транспортное происшествие с погрузчиком произошло в Хабаровском крае. В Николаевске-на-Амуре спецавтомобиль столкнулся с легковушкой.

О произошедшем рассказали в Госавтоинспекции города. Авария произошла 13 марта в 11:45 в районе дома №27 по улице Попова. Водитель погрузчика SEM 653D не учел необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасное маневрирование, и столкнулся с иномаркой Toyota Mark.

О пострадавших в ДТП не сообщается.

Напомним, утром 14 марта жесткое ДТП произошло в Хабаровске. На остановке «Пограничный институт» 52-летняя женщина ждала автобус. Хабаровчанка стояла за пределами проезжей части, когда в нее влетела иномарка. Сообщается, что виновник аварии не рассчитал безопасную скорость и не подумал о дорожной обстановке после циклона. К счастью, женщина сильно не пострадала, у нее диагностировали всего лишь ушиб колена, рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.

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