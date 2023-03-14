По подозрению в госизмене задержали жительницу Комсомольска-на-Амуре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительницу Комсомольска-на-Амуре задержали по подозрению в госизмене. Как сообщает ФСБ России по Хабаровскому краю, женщина, активистка движения «ЯМЫФУРГAЛ», переводила деньги на Украину. Таким образом комсомольчанка поддерживала вооруженные силы другого государства.

Оперативники выяснили, что женщина действовала из-за политической ненависти и вражды. Переводила врагу она личные деньги. На них армия Украины закупала оружие, обмундирование и боеприпасы.

Заведено уголовное дело по статье «Госизмена». Пока специалисты проводят расследования, ищут доказательства, которые подтвердят вину женщины. Если она будет доказана, то комсомольчанке может грозить от 12 до 20 лет колонии со штрафом до 500 тысяч рублей.

Напомним, отца и сына из Ванинского района обманули мошенники. Мужчины 40 и 68 лет обратились в полицию, где рассказали, что перевели преступникам почти пять миллионов рублей.

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