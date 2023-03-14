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НовостиОбщество14 марта 2023 10:03

Не парковаться на обочинах улиц просят жителей Хабаровска

Это мешает технике убирать снег
Василина ВАСИЛЬЕВА
Не парковаться на обочинах улиц просят жителей Хабаровска

Не парковаться на обочинах улиц просят жителей Хабаровска

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Госавтоинспекция Хабаровска помогает работать снегоуборочной технике. Поэтому специалисты ГИБДД обратились к водителям города и попросили их не парковаться на обочинах. Оставленные на улицах автомобили мешают спецтранспорту ликвидировать последствия циклона.

- Уважаемые водители, напоминаем, что при возникновении ситуаций, связанных с неисправностью транспортных средств либо другими происшествиями, обращайтесь в дежурную часть, - сказали в пресс-службе Госавтоинспекции Хабаровска.

Узнать о дорожной обстановке можно также в дежурной части по телефону 59-59-06. Хабаровчан попросили быть взаимовежливыми, не забывать о правилах дорожного движения.

Между тем специалисты МЧС за сутки вытащили из снега 11 застрявших автомобилей. Из них шесть - большегрузы и пять - легковушки. Какие-то машины спасатели смогли вытолкать вручную, а для некоторых потребовался буксировочный трос и спецтехника.

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