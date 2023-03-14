Не парковаться на обочинах улиц просят жителей Хабаровска Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Госавтоинспекция Хабаровска помогает работать снегоуборочной технике. Поэтому специалисты ГИБДД обратились к водителям города и попросили их не парковаться на обочинах. Оставленные на улицах автомобили мешают спецтранспорту ликвидировать последствия циклона.

- Уважаемые водители, напоминаем, что при возникновении ситуаций, связанных с неисправностью транспортных средств либо другими происшествиями, обращайтесь в дежурную часть, - сказали в пресс-службе Госавтоинспекции Хабаровска.

Узнать о дорожной обстановке можно также в дежурной части по телефону 59-59-06. Хабаровчан попросили быть взаимовежливыми, не забывать о правилах дорожного движения.

Между тем специалисты МЧС за сутки вытащили из снега 11 застрявших автомобилей. Из них шесть - большегрузы и пять - легковушки. Какие-то машины спасатели смогли вытолкать вручную, а для некоторых потребовался буксировочный трос и спецтехника.

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