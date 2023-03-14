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НовостиОбщество14 марта 2023 10:37

Мобилизованный из Хабаровского края вернулся домой, чтобы посмотреть на родившуюся дочь

Он сделал своей семье сюрприз
Василина ВАСИЛЬЕВА
Мобилизованный из Хабаровского края вернулся домой, чтобы посмотреть на родившуюся дочь

Мобилизованный из Хабаровского края вернулся домой, чтобы посмотреть на родившуюся дочь

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Настоящий праздник получился для семьи мобилизованного с позывным «Бурый» из Хабаровского края. Пять месяцев мужчина провел на передовой, но получил краткосрочный отпуск, потому что стал отцом.

О том, что он едет домой, чтобы посмотреть на новорожденную дочь, молодой отец говорить не стал – хотел сделать сюрприз семье. С цветами приехал к супруге. Встреча с отцом, любимой, сынишкой и дочкой получилась очень трогательной. Слезы появились на глазах у всей семьи.

На спецоперацию мужчина отправился, когда жена была в положении. Приехав, он взял малышку на руки. Дома военный пробудет недолго, и совсем скоро вернется на зону СВО, к боевым братьям.

А хабаровчанин Сергей Латкин спас тонущего в бассейне мужчину. Плавая, он заметил обездвиженное тело на глубине и бросился на помощь.

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