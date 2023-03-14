Мобилизованный из Хабаровского края вернулся домой, чтобы посмотреть на родившуюся дочь Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Настоящий праздник получился для семьи мобилизованного с позывным «Бурый» из Хабаровского края. Пять месяцев мужчина провел на передовой, но получил краткосрочный отпуск, потому что стал отцом.

О том, что он едет домой, чтобы посмотреть на новорожденную дочь, молодой отец говорить не стал – хотел сделать сюрприз семье. С цветами приехал к супруге. Встреча с отцом, любимой, сынишкой и дочкой получилась очень трогательной. Слезы появились на глазах у всей семьи.

На спецоперацию мужчина отправился, когда жена была в положении. Приехав, он взял малышку на руки. Дома военный пробудет недолго, и совсем скоро вернется на зону СВО, к боевым братьям.

А хабаровчанин Сергей Латкин спас тонущего в бассейне мужчину. Плавая, он заметил обездвиженное тело на глубине и бросился на помощь.

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