Время устранения аварии на улице Лазо продлили в Биробиджане Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджане целый день устраняют порыв на улице Лазо. Без горячей и холодной воды находятся жители микрорайона «Биробиджан-2» и части поселка Заречный. Однако терпеть неудобства им придется еще дольше.

Изначально сообщалось, что ремонт должен закончиться к 20:00, но крайний срок продлили на четыре часа.

- Специалисты ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» продолжают устранять порыв на магистральном трубопроводе с холодным водоснабжением. Ориентировочно ремонтные работы планируют завершить до 00:00, - рассказали в администрации города.

Котельная микрорайона «Биробиджан-2» продолжает работу в штатном режиме.

Напомним, трубу на улице Лазо прорвало в Биробиджане 13 марта. Целый микрорайон остался без воды. На место происшествия выезжали специалисты, искали, где именно случился порыв. Однако ремонт они начали лишь утром 14 марта. Максим Семенов, мэр города, поручил закончить их до восьми вечера, однако, работники не успели этого сделать.

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