За покупку овощей и алкоголя по чужой карте осудят мужчину из Магадана Фото: Даниил ОПАРИН

В Магадане будут судить 63-летнего мужчину. Он нашел в подъезде чужую карту и закупился на нее. Теперь против него заведено дело по статье «Кража с банковского счета».

В октябре прошлого года магаданец нашел карту возле подъезда жилого дома. Он решил ее не возвращать, и отправился по магазинам. Накупил товаров в овощной лавке, алкомаркетах и приобрел некоторые электротовары.

- В результате противоправных действий потерпевшему причинен ущерб на сумму около 1,5 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

Рассматривать дело будут в Магаданском городском суде. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее в Магаданской области за кражу осудили троих подростков. Компания гуляла по поселку Уптар, когда решила залезть в частный дом и ограбить его.

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