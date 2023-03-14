Мужчину арестовали по подозрению в госизмене в Комсомольске-на-Амуре
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жителя Комсомольска-на-Амуре задержали по подозрению в госизмене, сообщают РИА Новости. Преступление удалось пресечь сотрудникам ФСБ России.
Выяснилось, что мужчина через интернет связался в представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. Он хотел передать им информацию о военных объектах России, которые находятся на территории Хабаровского края.
В ФСБ полагают, что эти сведения враги могут использовать, чтобы потом провести диверсионно-террористические акты и ударить по ним оружием и беспилотниками в районах погрузки и содержания военной техники, а также на путях ее следования.
Заведено и расследуется уголовное дело по статье «Госизмена». Мужчина может провести за решеткой от 12 до 20 лет. Также суд может назначить ему штраф в полмиллиона рублей.
Ранее по этой же статье задержали женщину из Комсомольска. Она переводила ВСУ деньги на покупку боеприпасов.
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