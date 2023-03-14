Защитить людей от собак требует прокуратура у районной администрации в Магаданской области Фото: Иван МАКЕЕВ

Бездомные собаки остаются одной из проблем жителей любого региона. В Магаданской области к решению вопроса подключилась прокуратура.

В интернете сотрудники надзорного органа увидели сообщение от жителей поселка Синегорье в Ягодинском районе. Люди писали, что их держит в страхе стая агрессивных бродячих собак.

- Обязанность по осуществлению деятельности в сфере обращения с животными без владельцев возложена на органы местного самоуправления, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

В итоге ведомство провело проверку. Администрации внесено представление. От ее представителей прокуратура потребовала решить вопрос и защитить людей от бездомных животных. Устранение нарушений находится на контроле надзорного органа.

В Хабаровске прокуратура проводит проверку после нападения собак на женщину. На нее накинулась стая из восьми агрессивных псов.

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