Победивший на выборах главы Советской Гавани Дмитрий Чайка попал в больницу в Хабаровске
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Дмитрия Чайку, победившего на выборах главы Советской Гавани, госпитализировали. Еще недавно его поздравляли с победой на выборах, а сейчас желают скорейшего выздоровления.
По неподтвержденной информации, он находится в больнице Хабаровска. 15 января он обошел Сергея Павленко и Сергея Ускова на выборах главы города Советская Гавань, набрав 47,61 процента голосов. Свой выбор в пользу него сделали 2029 человек. Свое первое аппаратное совещание он провел 31 января.
А 28 февраля появилась информация о смерти супруги Дмитрия Эдуардовича.
Точной информации о том, что произошло с чиновником, и в каком он сейчас состоянии, пока нет.
«КП» - Хабаровск» следит за ситуацией.
Напомним, в Магаданской области нашли тело бесследно пропавшего в новогоднюю ночь мужчины. Он вышел из дома и исчез.
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