Сотрудница ломбарда выдавала бижутерию за драгоценности в Магадане Фото: СУ СК России по Магаданской области

В Магадане вынесли приговор бывшей сотруднице ломбарда. 43-летнюю женщину обвиняют в присвоении средств в крупном размере. У следователей есть достаточно доказательств, дело направили в суд.

По данным следственного комитета Магаданской области, с 1 апреля по 2 мая прошлого года женщина, работая товароведом-приемщицей, оформила 21 фиктивный билет. По ним она сдавала бижутерию под видом ювелирных изделий.

- Полученные из кассы по залоговым билетам денежные средства осужденная присваивала себе, причинив ущерб ломбарду в размере 749 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Магаданской области.

Пока шло следствие, магаданка возместила весь ущерб. Суд приговорил ее к штрафу.

Ранее жительница Хабаровска решила снять деньги в банкомате и оставила их там. Женщина не смогла разобраться с техникой, и подумала, что она просто сломалась.

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