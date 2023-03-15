Пять пассажирских направлений закрыли из-за непогоды в ЕАО Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мощный циклон пришел в Еврейскую автономную область. Снег завалил дороги, из-за этого несколько автобусных маршрутов, следующих из Биробиджана закрыли.

Об ограничениях сообщили в ГУ МЧС России по ЕАО. По их информации, запрет начал действовать с девяти часов утра 15 марта. Пока закрыто движение для автобусов, едущих из Биробиджана в Хабаровск, Облучье, Амурзет, Ленинское и Головино.

Точной даты, до которой действует запрет, пока нет. Сейчас спецтехника чистит дороги от выпавших осадков. А жителям региона напоминают, что в случае экстренных ситуаций стоит обращаться к специалистам по телефону 112.

Ранее циклон бушевал в Хабаровском крае. В регионе также закрывали несколько участков дорог, но некоторые из них уже открыты. На магистралях дежурили специалисты МЧС. За сутки они помогли выбраться из сугробов 11 застрявшим автомобилистам.

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