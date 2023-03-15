Мороженое из Приморья проверили в хабаровской лаборатории Россельхознадзора Фото: Михаил ФРОЛОВ

В начале марта в лабораторию «Хабаровского референтного центра Россельхознадзора» поступило 10 образцов мороженого, которое было произведено в приморском крае. Заказчик передал продукцию для проверки на соответствие техническому регламенту Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции».

- Образцы передал в лабораторию сам производитель. Пробы были исследованы на содержание антибиотиков. Проверка не выявила следов левомицетина, стрептомицина, тетрациклина и пенициллина, - рассказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

Результаты исследований были направлены производителю продукции.

Напомним, ранее региональный Россельхознадзор назвал продукты, фальсификаты которых чаще всего появляются на прилавках магазинов Хабаровского края. Среди таких – масло, творог и не только.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.