Мороженое из Приморья проверили в хабаровской лаборатории Россельхознадзора
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В начале марта в лабораторию «Хабаровского референтного центра Россельхознадзора» поступило 10 образцов мороженого, которое было произведено в приморском крае. Заказчик передал продукцию для проверки на соответствие техническому регламенту Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции».
- Образцы передал в лабораторию сам производитель. Пробы были исследованы на содержание антибиотиков. Проверка не выявила следов левомицетина, стрептомицина, тетрациклина и пенициллина, - рассказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».
Результаты исследований были направлены производителю продукции.
Напомним, ранее региональный Россельхознадзор назвал продукты, фальсификаты которых чаще всего появляются на прилавках магазинов Хабаровского края. Среди таких – масло, творог и не только.
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