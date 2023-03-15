Вонзил нож в грудь: колымчанин ответит за убийство молодого человека в новогоднюю ночь

Дело об убийстве мужчины в новогоднюю ночь передано в суд Магадана Фото: СУ СК России по Магаданской области

Искавший компанию для «продолжения банкета» 30-летний мужчина бродил в новогоднюю ночь по пустым коридорам дома №57 на Речной. Он стучался в двери к соседям, но везде получал отказ. Позже он встретил молодого человека, который вышел из квартиры на четвертом этаже. Направившись к нему, мужчина достал нож и вонзил его в грудь парню. Пострадавший смог добраться до пятого этажа, где жили его родственники, но скончался на пороге квартиры.

Когда родные обнаружили тело молодого человека, они вызвали полицию. Правоохранители быстро вычислили подозреваемого и задержали его. На мужчину завели уголовное дело по статье «Уийство». Расследование продолжалось три месяца. Все это время подозреваемый находился под стражей. Собранные материалы следователи передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

- Прокуратура утвердила обвинение. Дело передано в суд для рассмотрения, - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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