Взрывчатку незаконно хранил житель Магаданской области Фото: УМВД России по Магаданской области

В Магаданской области уголовное дело завели против 50-летнего мужчины из села Верхний Сеймчан. Он хранил в квартире банку с порохом. Об этом узнали участковые.

Экспертиза подтвердила, что в банке находится 227 граммов бездымного пороха. Теперь мужчине грозит до восьми лет свободы.

Пока расследование продолжается, магаданец находится под подпиской о невыезде.

А полицейские напоминают, что избежать уголовной ответственности можно, если сдать оружие и взрывчатку добровольно. Исключением станет только наличие разрешения на хранение подобных устройств.

Ранее в Магадане осудили бывшую работницу ломбарда. Женщина «закладывала» бижутерию под видом ювелирных украшений и выписывала фиктивные билеты на бывших клиентов. В итоге ущерб компании составил почти 750 тысяч рублей. Его, к слову, магаданка возместила.

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