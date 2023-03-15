Работу автобуса №22 продлят по просьбе жителей Хабаровска Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Хабаровска поделилась радостной для жителей города новостью: в краевой столице продлят автобус №22. Об этом администрацию просили сами люди.

- Большинство наших садоводов – пенсионеры, поэтому решено продлить автобусный маршрут до конечной остановки на улице Автономной, - рассказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Сергей Кравчук провел объезд и поговорил с представителями садоводческих некоммерческих товариществ. Они и попросили продлить автобусный маршрут – так людям будет проще добираться до своих дачных участков.

Между тем во время выездной проверки по городу представители администрации посмотрели, как убирают улицы от снега. Поездка состоялась по поручению мэра. Итогом стало то, что нескольких предпринимателей привлекут к ответственности за некачественную работу. Ответить придется 11 представителям компаний.

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