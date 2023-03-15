На неубранные трамвайные остановки жалуются жители Хабаровска Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Один циклон прошел в Хабаровском крае, в регионе ожидается приход следующего. Несмотря на это, последствия первого работники коммунальных служб еще не устранили. Жители города пожаловались на неубранные трамвайные остановки.

- Вечером я вышла из трамвая на остановку «Промышленно-экономический техникум». Смотрю, в снегу только две дырки для ног, а сзади трамвай. Места для выхода пассажиров нет вообще, хватит только на одного человека. А если бы несколько человек со мной вышли? Это как минимум опасно! – написала в редакцию «КП» - Хабаровск» читательница.

Хабаровчанка прислала фотографии, подтверждающие ее слова. На кадрах – большие сугробы и рядом – трамвайные пути.

А между тем мэрия Хабаровска пишет, что все коммунальные службы работают без перерывов. Ночью на дорогах работало 28 единиц техники. Но нерадивых предпринимателей за плохую уборку все же накажут – к ответственности пообещали привлечь представителей 11 компаний.

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