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НовостиОбщество15 марта 2023 12:23

На неубранные трамвайные остановки жалуются жители Хабаровска

Люди переживают, что могут угодить под едущий транспорт
Василина ВАСИЛЬЕВА
На неубранные трамвайные остановки жалуются жители Хабаровска

На неубранные трамвайные остановки жалуются жители Хабаровска

Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Один циклон прошел в Хабаровском крае, в регионе ожидается приход следующего. Несмотря на это, последствия первого работники коммунальных служб еще не устранили. Жители города пожаловались на неубранные трамвайные остановки.

- Вечером я вышла из трамвая на остановку «Промышленно-экономический техникум». Смотрю, в снегу только две дырки для ног, а сзади трамвай. Места для выхода пассажиров нет вообще, хватит только на одного человека. А если бы несколько человек со мной вышли? Это как минимум опасно! – написала в редакцию «КП» - Хабаровск» читательница.

Хабаровчанка прислала фотографии, подтверждающие ее слова. На кадрах – большие сугробы и рядом – трамвайные пути.

А между тем мэрия Хабаровска пишет, что все коммунальные службы работают без перерывов. Ночью на дорогах работало 28 единиц техники. Но нерадивых предпринимателей за плохую уборку все же накажут – к ответственности пообещали привлечь представителей 11 компаний.

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