Трассу «Палатка-Кулу-Нексикан» перекрыли в Магаданской области из-за аварии Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Минтранс Магаданской области предупредил жителей региона о перекрытии дороги Палатка - Кулу - Нексикан 16 марта. Ограничение для движения транспорта на перевале будет действовать до 13:00.

- Трасса будет перекрыта на 131-м километре из-за аварии, которая произошла здесь накануне, - рассказали в региональном минтрансе.

Пока нет информации о том, что произошло на трассе, и насколько серьезной была авария.

Напомним, в начале марта жуткая авария с двумя погибшими произошла в Хабаровске. Компания друзей, праздновавшая день рождения молодого человека, влетела на высокой скорости в дерево. Именинник, который сидел за рулем авто, погиб на месте. 19-летняя девушка скончалась в больнице.

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