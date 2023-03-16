Национальное село может появиться в Хабаровском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровском крае может появиться национальное село. Речь идет о Лидоге, расположенном в Нанайском районе. Оно основано почти 100 лет назад, в 1928 году. Сегодня треть его жителей относит себя к коренным народам Севера.

Мысль о том, чтобы включить поселение в число территории компактного проживания малочисленных народов, прозвучала на заседании Законодательной думы региона.

- Сейчас в нем живут 543 человека, относящихся к коренным народам Севера. Это больше 30 процентов от всего количества жителей поселения, - рассказали в пресс-службе закдумы Хабаровского края.

Чуть позже законопроект вынесут на суд всех депутатов парламента. Примут его или нет, покажет время.

Ранее депутаты приняли проект закона о северном завозе в Хабаровском крае. Это комплекс мер, при котором труднодоступным районам поставляют необходимые товары.

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