Движение по пяти направлениям открыли в ЕАО
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
В Еврейской автономной области вновь открыли движение для пассажирских автобусов. Ранее общественному транспорту запретили ездить из-за циклона, накрывшего регион.
Сейчас последствия снегопада устранены, поэтому желающие вновь могут уехать из Биробиджана в Хабаровск, Головино, Ленинское, Облучье и Амурзет. Движение открывается с 15 часов по местному времени, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по ЕАО.
При этом сохраняется аварийная обстановка на дорогах. Водителей просят быть аккуратными за рулем, не забывать о правилах дорожного движения. В экстренных случаях на помощь готовы прийти спасатели. Их можно вызвать, позвонив по номеру 112.
В Хабаровском крае тоже бушевал циклон. В регионе было закрыто несколько участков дорог, которые завалил снег. Спустя некоторое время их открыли.
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