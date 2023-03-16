137 вызовов поступило в «Скорую помощь» из-за гололеда в Хабаровске Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В марте погода в Хабаровске заметно ухудшилась. Если в течение зимы жителей краевой столицы донимали сильные морозы, то с приходом весны появилась новая проблема - гололеды. Из-за скачков температуры и осадков снег постоянно тает днем и замерзает с закатом солнца, из-за чего дороги покрываются «стеклом». Это, в свою очередь, увеличивает количество обращений в травмпункты.

- За март хабаровская скорая помощь 137 раз выезжала на вызовы в связи с травмами из-за гололеда, - рассказали в минздраве Хабаровского края.

Самыми распространенными причинами вызовов стали ушибы, повреждения связок, переломы и травмы головы. Хабаровчан призывают быть осторожными. На следующей неделе также ожидаются скачки температур и гололедные явления. Так, например, 17 марта на улицах тоже будет скользко из-за растаявшего накануне снега.

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