С 4 апреля начинается сезон охоты на водоплавающих в ЕАО Фото: Иван МАКЕЕВ

В Еврейской автономной области пройдет сезон охоты на водоплавающую дичь. Об этом сообщает департамент по охране животного мира региона.

Так, с 4 апреля можно поохотиться на утку и селезня с подсадной уткой. Эта возможность сохранится до 3 мая.

На утку, селезня и гуся сезон открывается с 15 апреля и продлится всего 10 дней - до 24 апреля.

Просто выехать на место и поймать дичь не получится, для этого необходимо специальное разрешение. Его выдают в Биробиджане, на Советской, 111 в 222-м кабинете. Специалисты принимают по будням с 9:00 до 12:30. Выдавать документы будут в этом же месте, но в 209 кабинете по предварительной записи. Работать кабинет будет в будни с 14:00 до 17:30.

Между тем в Хабаровском крае запретили охоту на кабана на три года, чтобы восполнить численность животных.

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