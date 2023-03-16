Два человека пострадали в ДТП в Хабаровском крае Фото: ГИБДД Хабаровского края

Аварии продолжают происходить на дорогах Хабаровского края из-за последствий непогоды. Так, 16 марта на 197 километре дороги «Хабаровск-Лидога-Ванино» с подъездом к Комсомольску-на-Амуре столкнулись два автомобиля.

За рулем FIAT-FULLBACK со стороны Лидоги в сторону Хабаровска ехал мужчина. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль DISA.

В итоге травмы получили водитель и пассажир FIAT-FULLBACK.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и выясняются все обстоятельства происшествия, - рассказали в пресс-службе ГИБДД по Хабаровскому краю.

Инспекторы просят водителей быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

Между тем в ЕАО за сутки произошло семь аварий, и все из-за непогоды. Травмы в них получил только один человек - 10-летний ребенок, в остальном «пострадали» лишь автомобили.

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