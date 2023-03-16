Прокуратура заставила администрацию заплатить 80 тысяч рублей покусанной собакой девочке в Магаданской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура Магаданской области защитила интересы 12-летней девочки, которую покусала бездомная собака. Случай произошел в прошлом году, ребенку потом пришлось лечиться.

В надзорный орган обратилась мама девочки. В марте прошлого года на ребенка набросилась агрессивная собака. Это произошло на улице Ленина в поселке Ола.

- На протяжении месяца ребенку проводилась медикаментозная терапия против бешенства, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

В итоге прокуратура предъявила иск администрации и потребовала компенсировать моральный вред, который получил ребенок. Суд с требованием согласился. Теперь мэрия заплатит девочке 80 тысяч рублей.

Напомним, хабаровчан спасли щенка, застрявшего на льду. Неравнодушные пытались два дня вытащить животное, которого от земли отрезала полынья.

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