Кладбище убрали после проверки прокуратуры в Магаданской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Магаданской области прокуратура проверила, как соблюдается законодательство о погребении и похоронном деле. Объектом внимания надзорного органа стало кладбище в районе 14 километра дороги «Колыма».

- В феврале 2023 года городское кладбище содержалось в неудовлетворительном состоянии. К примеру, из-за большого скопления снежных масс отсутствовал доступ к емкостям с водой и к контейнерам для сбора мусора. Кроме того, выявлены полуразрушенные конструкции, которые представляли угрозу безопасности для посетителей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

Убирать снег в итоге здесь начали только после того, как ведомство вынесло представление. Результаты работы по приведению кладбища в порядок контролирует прокуратура.

Ранее прокуратура Магаданской области заставила администрацию заплатить 80 тысяч моральной компенсации 12-летней девочке. Ребенка покусала бездомная собака.

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