Обвинительный вердикт вынесли убийце двух человек вынесли в Магаданской области
Фото: Иван МАКЕЕВ
На Колыме вынесли вердикт 35-летнему мужчине. Он обвиняется в убийстве двух человек.
В сентябре 2021 года мужчина гостил у соседей в поселке Дебин. Компания выпивала. В какой-то момент у магаданца возникла неприязнь к хозяевам. Он подождал, пока они уснут, и зарезал их ножом. Одному нанес 29 ударов, второму – 48. Жертвы быстро скончались от кровопотери. Все это признали доказанным присяжные.
После вынесения вердикта состоится суд. На заседании уже вынесут окончательный приговор. Уголовный кодекс предусматривает от восьми до 12 лет колонии.
А в Хабаровском крае суд вынес приговор 28-летнему мужчине. Он избил свою двухмесячную дочь из-за сильного плача. На голове у малышки образовалась гематома. Мать девочки обратилась в больницу, а медики донесли на нерадивого папашу в полицию.
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