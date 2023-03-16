Обвинительный вердикт вынесли убийце двух человек вынесли в Магаданской области Фото: Иван МАКЕЕВ

На Колыме вынесли вердикт 35-летнему мужчине. Он обвиняется в убийстве двух человек.

В сентябре 2021 года мужчина гостил у соседей в поселке Дебин. Компания выпивала. В какой-то момент у магаданца возникла неприязнь к хозяевам. Он подождал, пока они уснут, и зарезал их ножом. Одному нанес 29 ударов, второму – 48. Жертвы быстро скончались от кровопотери. Все это признали доказанным присяжные.

После вынесения вердикта состоится суд. На заседании уже вынесут окончательный приговор. Уголовный кодекс предусматривает от восьми до 12 лет колонии.

А в Хабаровском крае суд вынес приговор 28-летнему мужчине. Он избил свою двухмесячную дочь из-за сильного плача. На голове у малышки образовалась гематома. Мать девочки обратилась в больницу, а медики донесли на нерадивого папашу в полицию.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.