Больше 20 килограммов курицы завезли из Китая в Хабаровск Фото: Управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю

В Хабаровский край завезли первую в 2023 году партию курицы из Китая. Общий вес мяса – 23,636 килограмма.

Курицу привезли 13 марта через пункт «Покровка», рассказали в региональном управлении Россельхознадзора. Специалисты досмотрели партию куриных грудок. Ничего плохого в мясе не нашли.

- Продукция соответствует информации указанной в сопроводительных документах. Ее безопасность подтверждается ветеринарным сертификатом страны-импортера, - рассказали в Управлении Россельхонадзора по Хабаровскому краю.

Нарушений специалисты не нашли, мясо отправили на временный склад. Там уже пройдет ветеринарно-санитарный осмотр.

Ранее специалисты управления начали проверку 40 тонн риса, который также привезли из КНР. Сотрудники лаборатории проверят, есть ли в зерне какие-либо вирусы и заражения, а потом решат, что с ним делать дальше.

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