Погружение на глубину: иномарка провалилась в шестиметровую яму в Хабаровске

Автомобиль провалился в вырытый котлован на дороге в Хабаровске Фото: @mestoprodv Фото: Социальные сети

Хабаровчанин ночью ехал домой. Он хорошо знал маршрут, поэтому даже в темноте легко ориентировался на дороге. Внезапно в районе перекрестка Герасимова - Яшина проезжая часть оборвалась, машина резко полетела вниз и с лязгом завалилась на дно вырытой ямы. Иномарка приземлилась на крышу.

Водитель не сразу понял, что произошло. Мужчина не ожидал, что посреди проезжей части может быть огромный котлован. В темноте он слишком поздно заметил, что эта часть дороги перекрыта. Он дернул руль в сторону, но одно из колес уже успело потерять сцепление с асфальтом, и авто по инерции потянуло вниз. После приземления машина начала заполняться водой. К счастью, хабаровчанин смог выбраться самостоятельно.

Иномарка провалилась в шестиметровую яму Фото: @mestoprodv Фото: Социальные сети

Напомним, 16 марта на 197 километре дороги Хабаровск - Лидога - Ванино произошло серьезное ДТП, в котором пострадали два человека.

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