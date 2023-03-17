Не полосатый рейс: хищника заметили пассажиры аэропорта Хабаровск

Африканского львенка Зевса досмотрели в аэропорту Хабаровска Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

Посетители аэропорта Хабаровск заметили необычного пассажира, который оказался в краевой столице транзитом. Из зоопарка «Садгород» во Владивостоке прибыл африканский львенок по кличке Зевс. Восьмимесячного хищника осмотрели сотрудники краевого управления Россельхознадзора, прежде чем он покинул воздушную гавань.

- До отправки в Хабаровск африканский лев прошел иммунизацию, обработку и клинический осмотр, по результатам которого дано заключение, что животное здорово, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю.

Клетку с маленьким хищником на самолете доставят в Новосибирск, а после его перевезут в Государственный Большереченский зоопарк имени В. Д. Соломатина в Омской области.

Напомним, для Хабаровска это не первый экзотический пассажир. В 2022 году Амурского тигра Гектора перевезли в центр «Утес», а тигра Шторма доставили в зоосад имени Сысоева из Москвы.

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