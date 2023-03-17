Машина вдребезги: легковушка столкнулась с грузовиком в ЕАО

«Тойота» разбилась на дороге Чита – Хабаровск Фото: @livebir Фото: Социальные сети

Утром 16 марта в Смидовичском районе на 2003 километре трассы Чита – Хабаровск произошла серьезная авария. Легковой автомобиль выехал на встречку и столкнулся в грузовиком, а после съехал в кювет. Об этом пишут местные телеграм-каналы.

ДТП произошло около 9:40. 51-летний водитель «Тойоты Региус эйс» не справился с управлением и съехал на встречную полосу, как раз в тот момент, когда там ехал «Вольво FH-Truck 4*2». За рулем грузовика был 38-летний мужчина. Иномарка столкнулась с большегрузом, после чего ее отбросило в сторону. Машина устремилась в кювет.

Сообщается, что в аварии пострадал водитель легковушки. Его состояние на данный момент неизвестно.

Грузовик "Вольво" после аварии Фото: @livebir Фото: Социальные сети

Напомним, накануне иномарка провалилась в большой котлован в Хабаровске. Машина упала на крышу и начала наполняться водой. Водитель успел спастись.

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