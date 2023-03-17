30 литров крови сдали хабаровчане в рамках донорской акции Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровском техническом колледже прошла акция «Мы с тобой одной крови». В ней приняли участие больше 90 доноров. Среди них – студенты, педагоги, представители городских служб и ведомств.

- Цель мероприятия – оказать реальную помощь людям, жизни которых находятся под угрозой. Быть героем можно даже в самых обычных условиях, – прокомментировали в комитете по управлению Краснофлотским районом.

В колледж приехала мобильная бригада медиков с передвижной станцией переливания крови. У доноров взяли экспресс-анализ крови, чтобы исследовать биоматериал на соответствие всем необходимым параметрам. Те, у кого давление и температура оказались за пределами нормы, не допустили к сдаче крови.

Напомним, на прошлой неделе в Хабаровском крае наградили 22 почетных доноров. Кроме значков им положена ежегодная выплата в размере 16 тысяч рублей.

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