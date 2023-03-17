Лучших вокалистов определят по итогам конкурса «Весна поет-2023» в Хабаровске 19 марта

Вокальный конкурс «Весна поет-2023» пройдет в Хабаровске 17-19 марта Фото: минкультуры Хабаровского края

Солисты, дуэты, трио, любительские и профессиональные ансамбли, хоры со всего Дальнего Востока поборются за победу на вокальном конкурсе «Весна поет-2023». Он пройдет в Хабаровске 17-18 марта, а уже 19 числа будут названы имена победителей.

- Жюри оценит академическое, народное, эстрадное, авторское исполнительство, патриотическо-военные песни, которые исполнят 240 талантливых представителей Приморского, Хабаровского краев и Республики Саха (Якутия), - рассказали в правительстве региона.

17 и 18 марта в актовом зале педагогического института ТОГУ будут проходить конкурсные прослушивания. 19 числа жюри подведут итоги конкурса и наградят победителей. В воскресенье в 17:00 также пройдет гала-концерт в Городском Дворце культуры.

Напомним, 18 марта в Хабаровске пройдет концерт в честь воссоединения Крыма с Россией.

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