Не считает себя виновным: подозреваемого в жестоком убийстве будут судить в Бикине

Мужчина погиб от двух ударов ножом в грудь в Хабаровском крае Фото: Иван ВИСЛОВ

Прокуратура утвердила обвинение в отношении 47-летнего жителя Бикина, который подозревается в убийстве знакомого. Собранные материалы по делу передали в суд для рассмотрения.

Следствие установило, что мужчины были знакомы и находились вместе в момент преступления. Они распивали алкоголь, но в процессе застолья поругались. Небольшая ссора переросла в жаркую перепалку, итогом которой стало убийство.

- Один из мужчин схватил нож и дважды ударил оппонента в грудь. Причиной нападения стала личная неприязнь. Потерпевший не дождался помощи медиков и скончался на месте происшествия, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Во время следствия обвиняемый свою вину отрицал. Расследование закончилось, а материалы по делу с обвинительным заключением были переданы в Бикинский городской суд для рассмотрения. За убийство обвиняемому может грозить до 15 лет лишения свободы.

Похожая история произошла в Хабаровске. Там мужчина также нанес два удара ножом своему знакомому на глазах у свидетелей. Пострадавший скончался от полученных травм.

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