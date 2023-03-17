Молодого парня сбили на тротуаре в Комсомольске-на-Амуре Фото: ГИБДД Комсомольска-на-Амуре

В ДТП в Комсомольске-на-Амуре пострадал 19-летний пешеход. О произошедшем рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции города.

ДТП случилось вечером 16 марта. Около 22:20 по тротуару в районе улицы Советской, 1 ехал автомобиль. За рулем Subaru Legacy был 34-летний мужчина.

- Он совершил наезд на пешехода, который двигался по тротуару в прямом попутном направлении. Пешеход получил травмы, - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Комсомольска-на-Амуре.

Пока все подробности ДТП выясняют специалисты. Проводится административное расследование.

А утром 16 марта страшная авария произошла в Еврейской автономной области. На трассе Чита - Хабаровск легковушка выехала на встречную полосу и влетела в едущий грузовик, а от удара с большегрузом съехала в кювет. В ДТП пострадал 51-летний водитель легкового автомобиля, не справившийся с управлением. Точное его состояние на данный момент неизвестно.

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