Дорогу «Магадан-Балаганное-Талон» закрыли в Магаданской области Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из-за непогоды в Магаданской области ограничили проезд по дороге Магадан - Балаганное - Талон». Об этом сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.

По данным специалистов, ездить на этом участке запрещено с 10 часов 17 марта до 15 часов 18 марта, то есть чуть больше суток.

- Дорогу закрыли в связи с ухудшением видимости и проведением работ по расчистке перевалов, - рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Магаданской области.

Между тем минтранс Хабаровского края определил сроки ограничения езды автомобилей по региональным или федеральным дорогам. Соответствующее распоряжение подписала Ирина Горбачева, министр транспорта и дорожного хозяйства края. Запрет будет действовать во время плохой погоды. Уточняется, что переувлажнение почвы влияет на несущую способность дорожных конструкций. Всего в 2023 году в Хабаровском крае установлено пять периодов ограничения движения в некоторых районах.

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