За покушение на убийство осудили жителя Хабаровска
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Суд вынес приговор жителю Хабаровска за покушение на убийство. Мужчина дважды ударил знакомого ножом в шею, но тот выжил. К слову, свою вину преступник не признал.
Приговор озвучили в Краснофлотском районном суде.
Все случилось в апреле 2021 года. Тогда мужчина повздорил со знакомым и два раза ударил его ножом в шею.
- Подсудимый вину не признал, пояснил, что во время конфликта потерпевший наносил ему множественный удары, в связи с чем пришлось достать нож с целью защиты, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
Но у суда было достаточно доказательств, чтобы признать хабаровчанина виновным. Мужчину приговорили к 5,5 годам колонии строгого режима.
Ранее в Магаданской области присяжные вынесли приговор мужчине, который зверски зарезал своих соседей.
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