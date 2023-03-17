За покушение на убийство осудили жителя Хабаровска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд вынес приговор жителю Хабаровска за покушение на убийство. Мужчина дважды ударил знакомого ножом в шею, но тот выжил. К слову, свою вину преступник не признал.

Приговор озвучили в Краснофлотском районном суде.

Все случилось в апреле 2021 года. Тогда мужчина повздорил со знакомым и два раза ударил его ножом в шею.

- Подсудимый вину не признал, пояснил, что во время конфликта потерпевший наносил ему множественный удары, в связи с чем пришлось достать нож с целью защиты, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Но у суда было достаточно доказательств, чтобы признать хабаровчанина виновным. Мужчину приговорили к 5,5 годам колонии строгого режима.

Ранее в Магаданской области присяжные вынесли приговор мужчине, который зверски зарезал своих соседей.

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