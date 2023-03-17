Михаил Дегтярев возглавил Совет по качеству жизни в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае появился Совет по качеству жизни. Его создали в рамках соглашения регионального правительства с «Агентством стратегических инициатив».

Совет возглавил губернатор края Михаил Дегтярев.

- Совет по качеству жизни – механизм социального партнерства по управлению социальной сферой региона в целях улучшения качества жизни людей, - рассказал Евгений Никонов, зампред правительства по социальным вопросам.

Кроме того, власти озаботились повышением уровня доходов жителей региона. Заседание по этому вопросу прошло в правительстве Хабаровского края на этой неделе. На нем специалисты обсудили, что можно сделать, чтобы люди стали зарабатывать больше. У большинства зарплата - основной источник дохода. И в прошлом году этот показатель проиндексировали на четыре процента.

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