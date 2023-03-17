Обереги в виде Чебурашек для участников СВО сшили в ЕАО Фото: правительство ЕАО

Необычную просьбу от мобилизованных из Октябрьского района получили волонтеры Еврейской автономной области. Солдаты попросили сделать для них обереги, но обязательно в виде Чебурашек. Общественники тут же взялись за работу.

В итоге волонтеры навязали немало игрушек – и больших, и маленьких. Каждому вложили в лапы российский флаг. Совсем скоро обереги в виде любимого детского мультяшного персонажа вместе с другим гуманитарным грузом отправится в зону проведения спецоперации, рассказали в пресс-службе правительства Еврейской автономной области.

В начале марта на СВО из Еврейской автономии уже отправили очередную партию лекарств, вещей и предметов быта. А до этого на передовой побывал губернатор Ростислав Гольдштейн. Он передал бойцам квадрокоптеры, спальные мешки, прицелы и много другой необходимой техники.

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