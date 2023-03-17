Дети мобилизованных смогут бесплатно сходить в цирк в Комсомольске-на-Амуре Фото: администрация Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре сейчас гостит гастролирующий цирк. И для ребят, чьи отцы сейчас находятся на передовой, он сделал приятный сюрприз. Дети смогут посмотреть представление абсолютно бесплатно.

- Более 250 членов семей горожан, призванных в армию по частичной мобилизации на ближайших выходных смогут бесплатно посетить представления передвижного цирка, который сейчас гастролирует в Комсомольске, - рассказали в администрации города.

Билеты уже получили 111 ребятишек. К слову, каждый из них может привести с собой одного или двух сопровождающих – тоже абсолютно бесплатно.

Такая акция появилась благодаря коллективу цирка, администрации города и службам социальной защиты правительства.

А в Еврейской автономной области волонтеры связали для мобилизованных обереги в виде Чебурашек. Об этом их попросили сами бойцы.

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